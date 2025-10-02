Мошенники начали звонить детям якобы от имени школьной медсестры

Мошенники начали звонить ученикам образовательных учреждений якобы от имени школьной медсестры с просьбой срочного прохождения медосмотра и подтверждения допуска к занятиям. Об этом в четверг, 2 октября, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
— Вариантов реализации несколько: фишинговая страница с формой для ввода телефона и кода, ссылка на вредоносное приложение, или последующий звонок от якобы администрации школы с требованием назвать код для подтверждения, — рассказал Немкин.
Депутат отметил, что руководство образовательного учреждения обязано заранее уведомлять родителей о правилах связи и методах оповещения. При этом самим родителям необходимо провести беседу с детьми и объяснить правило не диктовать коды и не переходить по ссылкам без разрешения взрослого, передает ТАСС.
Ранее в МВД предупредили, что в схемах мошенников первая «атака» на жертву почти всегда оказывается ложной и направлена исключительно на создание психологического эффекта, чтобы вывести человека из состояния равновесия и вызвать у него страх.
Стало известно, что в приложениях российских банков появится функция, позволяющая клиентам проинформировать о мошеннических операциях. При этом, если гражданин обратился в полицию, в приложении банка он сможет подтвердить факт воздействия мошенников.