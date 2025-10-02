Ирина Болгар избавилась от всей недвижимости в России, продав квартиру в Петербурге

Ранее Life.ru писал, что певица Лариса Долина сохранила право собственности на столичную квартиру — суд окончательно отклонил требования покупателей о возврате сделки. Напомним, в 2024 году Лариса Долина оказалась под ударом мошеннической схемы, в результате которой лишилась внушительной суммы в 180 миллионов рублей и своей просторной квартиры площадью 236 квадратных метров, расположенной в элитном столичном районе Хамовники. В марте 2025 года правосудие восстановило справедливость, вернув певице её жилплощадь. Тем не менее, уже в мае текущего года новая покупательница недвижимости предприняла попытку оспорить это решение, подав апелляцию.