Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Болгар избавилась от всей недвижимости в России, продав квартиру в Петербурге

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар продала свою трёхкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Согласно информации SHOT, объект недвижимости площадью 96,2 м² на Васильевском острове был продан за 15,5 млн рублей, хотя изначально выставлялся на продажу за 18 млн рублей осенью 2024 года.

Источник: Life.ru

Покупатель нашёлся почти спустя год — им стал 30-летний рэпер Booker (Фёдор Игнатьев), теперь он единоличный владелец. Ранее доля в квартире, кроме Болгар, принадлежала её сестре и сводному брату. Сама Ирина сейчас живёт в Швейцарии.

Ранее Life.ru писал, что певица Лариса Долина сохранила право собственности на столичную квартиру — суд окончательно отклонил требования покупателей о возврате сделки. Напомним, в 2024 году Лариса Долина оказалась под ударом мошеннической схемы, в результате которой лишилась внушительной суммы в 180 миллионов рублей и своей просторной квартиры площадью 236 квадратных метров, расположенной в элитном столичном районе Хамовники. В марте 2025 года правосудие восстановило справедливость, вернув певице её жилплощадь. Тем не менее, уже в мае текущего года новая покупательница недвижимости предприняла попытку оспорить это решение, подав апелляцию.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.