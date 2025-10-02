Ричмонд
Школу № 5 в Искитиме перевели на дистант из-за аварии на теплосетях

Дети будут обучаться в дистанционном режиме до устранения аварийной ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Ученики школы № 5 в Искитиме второй день обучаются в дистанционном режиме. Вчера, 1 октября, на удаленку детей перевели из-за планового отключения воды. А сегодня, 2 октября, такое решение приняли из-за аварии на тепловом носителе. Об этом КП-Новосибирск рассказала директор школы Ирина Пихтарева.

— Сегодня произошла аварийная ситуация на тепловом носителе, поэтому дети сегодня учатся в дистанционном режиме. Находиться на дистанте они будут до устранения аварийной ситуации, — сказала директор.

По словам Ирины Пихтаревой, ситуация не критичная, педагоги продолжают работать, с программой школа справляется.