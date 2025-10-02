Самолет, летевший в Новосибирск, аварийно сел в аэропорту вылета из-за поломки

Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Братск — Новосибирск, было вынуждено совершить аварийную посадку в аэропорту вылета 1 октября 2025 года. На борту лайнера находились 77 пассажиров и четверо членов экипажа, никто из них не пострадал. Как сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, «в Иркутской области устанавливаются обстоятельства происшествия с воздушным судном. 1 октября 2025 года воздушное судно, следовавшее по маршруту “Братск — Новосибирск”, по технической причине совершило посадку в аэропорту вылета».