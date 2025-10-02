Самолет, летевший в Новосибирск, аварийно сел в аэропорту вылета из-за поломки

Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту Братск — Новосибирск, было вынуждено совершить аварийную посадку в аэропорту вылета 1 октября 2025 года. На борту лайнера находились 77 пассажиров и четверо членов экипажа, никто из них не пострадал. Как сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, «в Иркутской области устанавливаются обстоятельства происшествия с воздушным судном. 1 октября 2025 года воздушное судно, следовавшее по маршруту “Братск — Новосибирск”, по технической причине совершило посадку в аэропорту вылета».
Инцидент произошёл вскоре после взлёта, однако экипаж смог благополучно вернуть самолёт в аэропорт вылета. Сразу после происшествия Братская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности полётов. Параллельно Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В официальном сообщении пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры подтверждается: «На борту судна находилось 77 пассажиров и 4 члена экипажа, никто не пострадал». Все пассажиры были размещены в зале ожидания аэропорта, где им предоставили необходимую помощь и разъяснения о дальнейших действиях. Представители авиакомпании организовали для пассажиров питание и решают вопрос с отправкой альтернативным рейсом.
«Ход и результаты процессуальной проверки взяты транспортной прокуратурой на контроль», — подчеркнули в надзорном ведомстве. Специалисты приступили к изучению технической документации самолёта и расшифровке данных бортовых самописцев. Авиационные власти обещают предоставить дополнительную информацию по мере установления всех обстоятельств произошедшего инцидента.