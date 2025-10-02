Отключения произведут в период с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:
• Ул. Бабушкина, 244
• Ул. Березовая, 2/1
• Ул. Виноградная, 2
• Ул. Титова, 71, 73,
• Ул. Яблонька, 15
• Ул. 1 пр. Чернышевского, 16
• Ул. Первомайская, 38, 45, 55
• Ул. Российская, 219, 312, 320, 354, 440
• Ул. 21 Партсъезда, 170, 132−170, 119−155, 117/1
• Ул. Уссурийская, 11
• Ул. Молодежная, 150
• Ул. Звенигородская, 1/А, 7/9
• Ул. Восточно-Кругликовская, 25
• Ул. Тихорецкая, 43, 47, 57
• Ул. Школьная, 36, 40/1, 64
• Ул. Пригородная, 29
• Ул. Фиалковая, 31
• Ул. Лесная, 9
• Ул. Кореновская, 3/2
• Ул. Покрышкина, ⅖
• Ул. Луганская, 10
• Ул. 2 пр. Звенигородский, 19, 21, 22
• Ул. Тимирязева, 46
• Ул. Розовая, 85
• Ул. Молодежная, 39/а
• Ул. Брестская, 42
• Ул. Видная, 4
• Ул. Новицкого, 47/1
• Ул. Ковтюха, 169, 188, 204
• Ул. Деповская, 50, 85
• Ул. Димитрова, 144, 146
• Ул. Красноармейская, 65
• Ул. Ставропольская, 128, 128/1, 130.
С 13:00 до 17:00 по адресам:
• Ул. Селезнева, 136, 136/1, 138, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 172/5
• Ул. Стасова, 174, 174/1, 174/3
• И другие.
Жителей Краснодара ожидают массовые отключения электроэнергии
В Краснодаре сегодня плановые отключения электроэнергии затронут десятки улиц. Об этом сообщили в ЕДДС города.
Отключения произведут в период с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: