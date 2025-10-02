Жителей Краснодара ожидают массовые отключения электроэнергии

Отключения произведут в период с 9:00 до 17:00 по следующим адресам:



• Ул. Бабушкина, 244

• Ул. Березовая, 2/1

• Ул. Виноградная, 2

• Ул. Титова, 71, 73,

• Ул. Яблонька, 15

• Ул. 1 пр. Чернышевского, 16

• Ул. Первомайская, 38, 45, 55

• Ул. Российская, 219, 312, 320, 354, 440

• Ул. 21 Партсъезда, 170, 132−170, 119−155, 117/1

• Ул. Уссурийская, 11

• Ул. Молодежная, 150

• Ул. Звенигородская, 1/А, 7/9

• Ул. Восточно-Кругликовская, 25

• Ул. Тихорецкая, 43, 47, 57

• Ул. Школьная, 36, 40/1, 64

• Ул. Пригородная, 29

• Ул. Фиалковая, 31

• Ул. Лесная, 9

• Ул. Кореновская, 3/2

• Ул. Покрышкина, ⅖

• Ул. Луганская, 10

• Ул. 2 пр. Звенигородский, 19, 21, 22

• Ул. Тимирязева, 46

• Ул. Розовая, 85

• Ул. Молодежная, 39/а

• Ул. Брестская, 42

• Ул. Видная, 4

• Ул. Новицкого, 47/1

• Ул. Ковтюха, 169, 188, 204

• Ул. Деповская, 50, 85

• Ул. Димитрова, 144, 146

• Ул. Красноармейская, 65

• Ул. Ставропольская, 128, 128/1, 130.



С 13:00 до 17:00 по адресам:



• Ул. Селезнева, 136, 136/1, 138, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 172/5

• Ул. Стасова, 174, 174/1, 174/3

• И другие.





