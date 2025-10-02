Переселенцы с Украины переезжают в Крым целыми семьями: подробности

Переселенцы с Украины переезжают в Крым целыми семьями. Желание жить на территории РФ вызвано тем, что есть возможность найти работу, дать детям хорошее образование и жить в комфортных условиях. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Свое мнение чиновник высказал в интервью РИА Новости.
«Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей», — рассказал политик, общаясь с прессой. Он отметил, что в учебные заведения Крыма зачислено почти пять тысяч детей, которые ранее проживали на территории Украины или в исторических регионах РФ.
