Несколько новых дорожных знаков появятся в России в 2026 году

В 2026 году на российских дорогах появятся новые дорожные знаки. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, уточнив, что изменения вступят в силу с 1 января вместе с обновленным ГОСТом.
Среди нововведений будет вертикальный знак «Стоп-линия», который установят в местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку. Также появятся призванные повысить удобство и безопасность движения знаки «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и «Глухие пешеходы».
Федяев отметил, что изменения затронут и парковочную разметку: ширина стандартного парковочного места уменьшится с 2,5 до 2,25 метра при сохранении длины. Это позволит эффективнее использовать пространство вдоль дорог.
По словам депутата, работа над поправками велась более трех лет. Специалисты стремились снизить «визуальный шум» на дорогах, а отдельные проекты новых знаков разрабатывались еще раньше. Цель изменений — сокращение аварийности и сохранение жизней, передает ТАСС.
Председатель экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов призвал поэтапно заменить автомобили с правым рулем на более безопасный транспорт. Он привел в пример государственные программы субсидирования для россиян, которые решили купить более безопасную машину.