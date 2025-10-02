Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ночью сбили семь вражеских дронов

В донском регионе были уничтожены украинские беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 1 на 2 октября над Ростовской областью были сбиты семь БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает минобороны России.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.

Всего за ночь были сбиты 85 вражеских беспилотников: 38 — над Воронежской областью, 11 — над БелгородскоЙ, 10 — над Саратовской, четыре — над Волгоградской, два — над Пензенской. Кроме того, была отражена атака тринадцати дронов на Крым.

Напомним, что 1 октября в Верхнедонском районе Ростовской области сбитый беспилотник упал на территории промышленного объекта. Загорелась кровля здания и трава в поле. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате ночного инцидента было нарушено энергоснабжение в нескольких поселках Верхнедонского и Шолоховского районов. Позже его восстановили по резервной схеме.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше