В Ростовской области ночью сбили семь вражеских дронов

В ночь с 1 на 2 октября над Ростовской областью были сбиты семь БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает минобороны России.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили дроны в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Никто из людей не пострадал.
Всего за ночь были сбиты 85 вражеских беспилотников: 38 — над Воронежской областью, 11 — над БелгородскоЙ, 10 — над Саратовской, четыре — над Волгоградской, два — над Пензенской. Кроме того, была отражена атака тринадцати дронов на Крым.
Напомним, что 1 октября в Верхнедонском районе Ростовской области сбитый беспилотник упал на территории промышленного объекта. Загорелась кровля здания и трава в поле. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате ночного инцидента было нарушено энергоснабжение в нескольких поселках Верхнедонского и Шолоховского районов. Позже его восстановили по резервной схеме.
