Белорусский онколог рассказал, что пик заболеваемости раком шейки матки сместился на более молодой возраст, пишет sb.by.
Как отмечают специалисты, сегодня рак шейки матки все чаще диагностируется у женщин трудоспособного возраста. Если 30 лет назад этот вид онкологии чаще диагностировали у женщин возрастной группы 70 — 74 года, то сейчас — 45 — 49 лет. Уровень заболеваемости также вырос с 15,6 до 17,1 случаев на 100 тысяч женщин.
Известно, что вирус папилломы человека — основная причина развития предраковых состояний и рака шейки матки. И в 2024-м в Беларуси в Национальный календарь профилактических прививок включили вакцинацию против ВПЧ для девочек 11 лет.
По словам замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергея Мавричева, первичной профилактикой рака шейки матки является вакцинация. Вакцину вводят внутримышечно, в дельтовидную мышцу, в ней содержится адъювант — вещество, усиливающее иммунный ответ. Иммунитет формируется в течение месяца, года, полутора лет и обеспечивает надежную защиту.
А основа вторичной профилактики — выявление предопухолевых изменений и их лечение. Вирус папилломы человека широко распространен, и почти каждый человек сталкивается с ним в течение жизни. При этом у большинства срабатывает естественный иммунитет, но у части женщин ВПЧ остается в организме, постепенно изменяя клетки.
— С момента инфицирования до развития онкологии может пройти 10 — 20 лет. Это дает время для выявления предопухолевых изменений и их лечения, — подытожил онколог.
Ранее Минздрав сказал, что партия вакцины против ВПЧ поступила в Беларусь.
