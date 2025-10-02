Как отмечают специалисты, сегодня рак шейки матки все чаще диагностируется у женщин трудоспособного возраста. Если 30 лет назад этот вид онкологии чаще диагностировали у женщин возрастной группы 70 — 74 года, то сейчас — 45 — 49 лет. Уровень заболеваемости также вырос с 15,6 до 17,1 случаев на 100 тысяч женщин.