Военнослужащий из Жигаловского района героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Жигаловского района героически погиб в зоне специальной военной операции. В армии он получил квалификацию радиотелеграфиста. После службы работал шофёром. На заводе Эдуард Купряков получил травму позвоночника и вернулся в поселок Жигалово со своей женой. Здесь он работал на бурильных установках. Об этом КП-Иркутск рассказали в районной администрации.