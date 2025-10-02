Брачный турнир лосей засняли в Ленобласти

Ночью и ранним утром самцы интенсивно передвигаются по лесному массиву в поиске самок, часто вступая в схватки с конкурирующими особями. Основным оружием становятся рога, которыми обладают исключительно самцы. Их размер и форма зависят от возраста и физического состояния животного. Чем крепче рога, тем больше шансов на продолжение рода. Даже обнаружив подходящую самку, лось сталкивается с притязаниями других самцов, что нередко приводит к серьезным боям. Такие столкновения могут длиться более часа и завершаются победой сильнейшего.