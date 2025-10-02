Несовершеннолетняя мопедистка получила компенсацию за травмы после ДТП

Судебные приставы Омской области добились полного погашения долга по компенсации морального вреда пострадавшей в аварии девушке. Отец несовершеннолетней подал иск после ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Мелиораторов и Южная. Водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом под управлением подростка. Об этом рассказали 2 октября в ГУФССП региона.
В результате столкновения несовершеннолетняя получила ссадины и ушибы мягких тканей головы, области лба, правого коленного сустава и спины. После аварии у девочки развилась тревожность, появились проблемы со сном, она перестала находиться в помещении с выключенным светом и продолжала жаловаться на боли в спине. В школе у юной сибирячки возникли проблемы с обучением, с ученицей работал штатный психолог.
Суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с виновника ДТП 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После вступления этого решения в законную силу мужчина выплатил лишь часть суммы. Для получения остатка отец пострадавшей обратился к судебным приставам Крутинского районного отделения.
В ССП ввели временное ограничение на выезд должника за границу, наложили арест на его деньги. Также запретили регистрационные действия с недвижимостью, принадлежащей мужчине. В результате принятых мер долг был полностью погашен, а за несвоевременное исполнение решения суда с фигуранта взыскали исполнительский сбор.
