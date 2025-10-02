Несовершеннолетняя мопедистка получила компенсацию за травмы после ДТП

В результате столкновения несовершеннолетняя получила ссадины и ушибы мягких тканей головы, области лба, правого коленного сустава и спины. После аварии у девочки развилась тревожность, появились проблемы со сном, она перестала находиться в помещении с выключенным светом и продолжала жаловаться на боли в спине. В школе у юной сибирячки возникли проблемы с обучением, с ученицей работал штатный психолог.