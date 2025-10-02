Тезку Зеленского внесли в базу «Миротворца» за поддержку России

Владимира Зеленского внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Сообщается, что речь идет о человеке с идентичным именем и датой рождения, как у украинского политика.
Этого человека обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины», «умышленном пересечении государственной границы страны» и пророссийской позиции.
За последние несколько дней в список «Миротворца» включили уже трёх полных тезок Зеленского.
Украинский сайт «Миротворец» получил известность благодаря спорным публикациям личных данных журналистов, политических деятелей и прочих лиц. В его каталог попадают лица, которые, по мнению украинской стороны, представляют угрозу для безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что российского лыжника Александра Большунова внесли в базу «Миротворца».
* Признан террористическим и запрещен в России.