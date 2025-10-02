Ричмонд
Тезку Зеленского внесли в базу «Миротворца» за поддержку России

За последние дни в реестр «Миротворца» были добавлены уже три полных тезки Зеленского.

Источник: istockphoto.com

Владимира Зеленского внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Сообщается, что речь идет о человеке с идентичным именем и датой рождения, как у украинского политика.

Этого человека обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины», «умышленном пересечении государственной границы страны» и пророссийской позиции.

За последние несколько дней в список «Миротворца» включили уже трёх полных тезок Зеленского.

Украинский сайт «Миротворец» получил известность благодаря спорным публикациям личных данных журналистов, политических деятелей и прочих лиц. В его каталог попадают лица, которые, по мнению украинской стороны, представляют угрозу для безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что российского лыжника Александра Большунова внесли в базу «Миротворца».

* Признан террористическим и запрещен в России.