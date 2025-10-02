People: Девятилетний мальчик из США спас отца, пожертвовав свои стволовые клетки

Ранее в Канаде слепому пациенту в глазницу был пересажен его собственный зуб, который стал основой для создания искусственного глазного яблока. Зуб обработали, ему придали прямоугольный вид, установили на нем линзу, а потом поместили в щеку, где он должен был обрасти необходимыми поддерживающими тканями для последующей пересадки.