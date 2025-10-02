People: Девятилетний мальчик из США спас отца, пожертвовав свои стволовые клетки

В Лос-Анджелесе девятилетний Стивен Мондек стал самым юным донором стволовых клеток, чтобы спасти жизнь своему отцу. Об этой истории пишет People.
Три года назад у 48-летнего Ника диагностировали рак крови. Первую трансплантацию сделал его брат, что на два с половиной года приостановило развитие болезни. Однако затем лейкемия вернулась, и шансы на выздоровление значительно снизились.
В реестре подходящих доноров не оказалось, и единственным вариантом стали клетки сына. Отец спросил мальчика, готов ли он помочь, и Стивен согласился без колебаний.
Подготовка к процедуре заняла две недели, сама операция длилась шесть часов. Врачи извлекали клетки с помощью специального оборудования. Пересадка прошла успешно: мальчик быстро восстановился, а отец смог вернуться домой после лечения, передает издание.
