Омские всадники разыграли медали чемпионата и Кубка области по конкуру

27−28 сентября в посёлке Горячий Ключ на базе конноспортивного клуба «Аристократ» прошли соревнования по конкуру — чемпионат и областные старты Омской области. За два дня спортсмены совершили 114 стартов в девяти маршрутах с высотой препятствий от 80 до 130 см на открытом грунте.