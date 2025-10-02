Ричмонд
Омские всадники разыграли медали чемпионата и Кубка области по конкуру

Красивейшие по эстетике старты проходили 27 и 28 сентября в поселке Горячий Ключ под Омском.

Источник: Комсомольская правда

27−28 сентября в посёлке Горячий Ключ на базе конноспортивного клуба «Аристократ» прошли соревнования по конкуру — чемпионат и областные старты Омской области. За два дня спортсмены совершили 114 стартов в девяти маршрутах с высотой препятствий от 80 до 130 см на открытом грунте.

В состязаниях приняли участие представители пяти омских организаций: КСК «Аристократ», КСК «Сириус», конные клубы «Доблесть» и «Фаворит», а также спортивная школа «Лидер». Всадники соревновались в возрастных категориях «дети», «юноши», «взрослые» и в открытом классе.

Фото: Федерация конного спорта Омской области.

Особенно ярко на турнире проявили себя юные спортсменки. Ника Павличук на лошади Батыр трижды поднималась на высшую ступень пьедестала — в маршрутах 80, 90 и 100 см среди детей. Ксения Троценко на Властной стала лидером в юношеской категории в трёх дисциплинах, включая маршрут 100 см «на чистоту и резвость».

Фото: Федерация конного спорта Омской области.

В открытом классе уверенно выступила Диана Пермякова на Нике, завоевав две золотые медали — на «сотке» и в общем зачёте маршрута 90 см.

Фото: Федерация конного спорта Омской области.

Среди взрослых всадников чемпионский титул в категории 120 см «классика с перепрыжкой» завоевала Юлия Середова на Лайте. В более высоком — 130-сантиметровом — маршруте областных соревнований победу одержала Анна Голубкова на Предлоге. Ещё одно «золото» в зачёт чемпионата принесла Кира Путилина на Базиле в дисциплине 110 см.

Турнир стал ярким завершением осеннего спортивного сезона и продемонстрировал высокий уровень подготовки омских конников всех возрастов. Ранее мы писали, что «Авангард» на омском льду разгромил «Адмирал» в день рождения арены.