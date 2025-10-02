С 1 ноября в Новосибирске камеры будут штрафовать за отсутствие ОСАГО

С начала октября 2025 года водителей по всей России, включая Новосибирск, ждут новые законодательные изменения. Об этом пишет Московский Комсомолец Новосибирск.
С 1 ноября камеры начнут автоматически фиксировать отсутствие полисов ОСАГО и выписывать штрафы без участия инспекторов. Несмотря на предложения ограничиться предупреждениями, власти решили сразу применять санкции.
Кроме того, с начала месяца снят временный запрет на экспорт автомобильного бензина, который действовал в августе-сентябре. Теперь производители смогут возобновить поставки топлива за границу.
Нововведения затронут как сферу дорожного контроля, так и налоговые и экономические вопросы.