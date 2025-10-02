С 4 по 6 октября в Уфе ограничат движение на съезде к арочному мосту

В Уфе из-за дорожных работ введут ограничение движения транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 06:00 4 октября до 05:00 6 октября будет полностью закрыт съезд с улицы Заки Валиди на улицу Воровского.
Ограничение связано с проведением работ по асфальтированию подходов к арочному мосту. Власти города просят уфимцев и гостей столицы заранее планировать маршруты движения и выбирать альтернативные пути объезда.
