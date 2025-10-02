Ричмонд
Писателя Бушкова похоронят на Аллее Славы в Красноярске

Александра Бушкова похоронят на Аллее Славы кладбища Бадалык. Бывшая жена писателя отметила, что распоряжение об этом уже подписано.

Источник: Аргументы и факты

Писателя Александра Бушкова похоронят на Аллее Славы Бадалыкского кладбища в Красноярске, сообщила aif.ru его бывшая жена Елена.

«На 99 процентов Александра Александровича похоронят на Аллее Славы кладбища Бадалык. Мне сообщили, что распоряжение уже подписано, осталось только опубликовать документ», — отметила Елена.

На данный момент женщина занимается вопросами организации похорон.

По ее словам, похороны состоятся в субботу, там же на кладбище пройдет и прощание с Бушковым.

Аллея Славы на Бадалыкском кладбище в Красноярске — участок почётных захоронений. На Аллее могут быть похоронены люди, имеющие особые заслуги перед городом и государством, например, почётные граждане Красноярска, герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда.

Александр Бушков скончался 29 сентября в больнице от остановки сердца. Ему было 69 лет.

Ранее стало известно о романе, который не успел написать Бушков.

Бушков широко известен как автор остросюжетных детективов и романов в стиле фэнтези. Его перу принадлежат десятки произведений, объединенных в серии включая серии «Пиранья», «Сварог», «Бешеная», «На то и волки», «Алексей Бестужев», «Алексей Карташ», «Антиквар» и другие.