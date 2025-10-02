Писателя Бушкова похоронят на Аллее Славы в Красноярске

Бушков широко известен как автор остросюжетных детективов и романов в стиле фэнтези. Его перу принадлежат десятки произведений, объединенных в серии включая серии «Пиранья», «Сварог», «Бешеная», «На то и волки», «Алексей Бестужев», «Алексей Карташ», «Антиквар» и другие.