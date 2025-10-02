Ричмонд
«Нашли прах дедушки»: Филипп Киркоров рассказал о подготовке родовой могилы

Певец Филипп Киркоров рассказал, что ему удалось найти прах дедушки Марка на Донском кладбище и доказать родство через архивные документы. Теперь артист планирует перевезти урну, чтобы организовать родовое захоронение на Троекуровском кладбище.

Исполнитель отметил, что эту идею он вынашивает с похорон отца Бедроса Киркорова, умершего в марте, когда сам был на съемках в Марокко и экстренно прилетел в Москву. Он подчеркнул, что хочет, чтобы семья была вместе и после жизни.

Киркоров добавил, что сталкивается с бюрократией: для переноса урны нужно собрать множество подписей, но он надеется решить этот вопрос в ближайшее время, передает «Metro Москва».

Певец ранее рассказал, что многие не поверили ему, когда он сообщил о желании привезти прах мамы и бабушки из Софии, однако он обратился за помощью в МИД России, чтобы реализовать задуманное.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет, о чем сообщил его сын, эстрадный певец Филипп Киркоров, добавив, что он «больше не ребенок». Официальный представитель артиста заявил, что основной причиной смерти стала остановка сердца.