Памятник креветке откроют на «Дажынках» в Брестской области

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Гигантский памятник пресноводной креветке откроют в городском парке Белоозерска на областных «Дажынках», следует из программы фестиваля-ярмарки.

Источник: Telegram / #1регион

Размер креветки — почти 170 см. Над памятником работали лучшие кузнецы страны. Как будет выглядеть малая архитектурная форма, пока неизвестно — до официального открытия она закрыта для обозрения.

Областной фестиваль-ярмарка «Дажынкі» пройдет в Белоозерске 4 октября. В программе мероприятий — праздничное шествие, концерт, церемония чествования победителей на уборке урожая и фейерверк.

В этот день также будет открыт стадион и бассейн.

Ежегодный фестиваль-ярмарка тружеников села проводится в Беларуси с 1996 года. На фестивале награждают лучших работников агропромышленного комплекса.