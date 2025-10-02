Памятник креветке откроют на «Дажынках» в Брестской области

Размер креветки — почти 170 см. Над памятником работали лучшие кузнецы страны. Как будет выглядеть малая архитектурная форма, пока неизвестно — до официального открытия она закрыта для обозрения.
Областной фестиваль-ярмарка «Дажынкі» пройдет в Белоозерске 4 октября. В программе мероприятий — праздничное шествие, концерт, церемония чествования победителей на уборке урожая и фейерверк.
В этот день также будет открыт стадион и бассейн.
Ежегодный фестиваль-ярмарка тружеников села проводится в Беларуси с 1996 года. На фестивале награждают лучших работников агропромышленного комплекса.