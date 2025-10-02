Позорится или промолчать: Стоит ли Молдове вообще появляться на конкурсе «Евровидение» в 2026 году

Евровидение-2026: Молдова снова в раздумьях.
Национальный вещатель «Teleradio-Moldova» (TRM) начал традиционную процедуру: консультации с творческим сообществом, чтобы решить сакраментальный вопрос — стоит ли Молдове вообще позориться появляться на конкурсе «Евровидение» в 2026 году?
Видать, после годичного перерыва чиновники снова раздумывают, готова ли страна морально и музыкально к этому европейскому празднику.
К слову, в этом году Молдова решила не участвовать в конкурсе. Потому что после долгих внутренних прослушиваний и просеивания всех местных талантов, в TRM с грустью признали: посылать, увы, некого. И не захотели рисковать, чтобы избежать неизбежного международного конфуза.
Теперь они решают отменять ли прослушивание или нет. Ну, иными словами, стоит ли им попробовать показать это позорище по телевизору или сразу отказаться от этой идеи?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страшный ночной пожар в Кишиневе на складе стройматериалов: его тушили 18 пожарных автомобилей и 79 спасателей.
О жертвах не сообщается (далее…).
Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».
А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).
В аэропорту Анталии у туристов из Молдовы на стойке регистрации рейсов в Кишинев требуют по 150 долларов: Без этого не дают улететь — что происходит.
В интернетах пишут, что это происходит уже около месяца (далее…).