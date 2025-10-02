Опубликованы записи звонков в 911 после убийства украинки Заруцкой в США

Напомним, Заруцкая ехала на поезде в Шарлотте, когда на нее сзади напал мужчина, он зарезал ее ножом. Полиция задержала Декарлоса Брауна-младшего, ранее его арестовывали 14 раз. Президент США Дональд Трамп призвал казнить виновного в смерти Заруцкой.