Опубликованы записи звонков в 911 после убийства украинки Заруцкой в США

Появились записи звонков в службу спасения США (911) очевидцев нападения на украинскую беженку Ирину Заруцкую в поезде в Шарлотте, их опубликовала американская газета New York Post.
Большинство звонивших говорили, что мужчина зарезал девушку без всякой причины, он выглядел «сумасшедшим, параноиком, профессиональным преступником».
«Женщину только что ударили ножом. На земле лежит девушка с большим количеством крови. Мы его видели», — сообщил один из очевидцев.
Еще несколько человек позвонили и сообщили, что у пострадавшей открылось сильное кровотечение: «Поторопитесь, она истекает кровью. Она сильно истекает кровью».
Затем люди передавали, что Заруцкая, скорее всего, уже мертва.
«Девушка может быть уже мертва. Парень, который это сделал, стоит здесь, на пандусе», — сказал очевидец.
Напомним, Заруцкая ехала на поезде в Шарлотте, когда на нее сзади напал мужчина, он зарезал ее ножом. Полиция задержала Декарлоса Брауна-младшего, ранее его арестовывали 14 раз. Президент США Дональд Трамп призвал казнить виновного в смерти Заруцкой.
Ранее стало известно, что Маск и Маккейб дали $1,5 млн на создание фресок с убитой украинкой Заруцкой.