Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности

Теперь казахстанцы могут посетить Армению с удостоверением личности, сообщает пресс-служба мажилиса. Срок пребывания без регистрации увеличен до 90 дней в течение полугода.
Это будет способствовать развитию туризма, деловых контактов и укреплению гуманитарных связей.
Второе соглашение регулирует сотрудничество в сфере миграции. Оно предусматривает обмен данными и правовой информацией, совместные меры против незаконной миграции и двойного гражданства, а также координацию действий соответствующих органов.
Ранее и парламент Армении ратифицировал соглашение с Казахстаном. Обе страны входят в Евразийский экономический союз.