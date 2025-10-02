Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Мажилис Казахстана ратифицировал Соглашение о поездках граждан и порядке их пребывания, а также о сотрудничестве в области миграции между Казахстаном и Арменией.

Источник: Sputnik.kz

Теперь казахстанцы могут посетить Армению с удостоверением личности, сообщает пресс-служба мажилиса. Срок пребывания без регистрации увеличен до 90 дней в течение полугода.

Это будет способствовать развитию туризма, деловых контактов и укреплению гуманитарных связей.

отметили в мажилисе

Второе соглашение регулирует сотрудничество в сфере миграции. Оно предусматривает обмен данными и правовой информацией, совместные меры против незаконной миграции и двойного гражданства, а также координацию действий соответствующих органов.

Ранее и парламент Армении ратифицировал соглашение с Казахстаном. Обе страны входят в Евразийский экономический союз.