«Выйдет в 2,5 раза дешевле»: В Госдуме предложили альтернативу ипотеке для покупки жилья

В Государственной думе предложили внедрить новый механизм покупки жилья с помощью стройсберкасс. Они могут не только помочь россиянам накопить на квартиру, но значительно, по сравнению с ипотекой, сэкономить. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Политик отметил, что в отличие от американской модели покупки жилья (ипотеки), когда недвижимость приобретается в кредит под ее залог, европейская модель (стройсеркассы) позволяет человеку копить на квартиру или дом в специальной кредитной организации.
«Причем не просто накапливать, а государство дает премии [к накоплениям]. Если по-простому, стройсберкасса обойдется нашим гражданам в 2,5 раза дешевле, чем любая ипотека. Нужно обязательно вводить закон о строительных сберегательных кассах. И мы будем этого добиваться», — сказал Миронов.
Парламентарий подчеркнул, что ранее эту же идею поддержал и вице-премьер Марат Хуснуллин. Поскольку это реально даст возможность россиянам накопить на жилье.
«Когда накапливается до 30−50% от стоимости жилья, [гражданин] получает льготный кредит по ставке не более 3% на приобретение жилья», — заключил депутат.
Ранее сайт KP.RU рассказал, какие альтернативы ипотеке имеются сегодня для покупки жилья.
Инвестор Евгений Ходченков сообщил, что альтернативой ипотеке станет покупка жилья в складчину. Объединение нескольких семей для совместной покупки квартиры или дома становится все популярнее — такой вариант позволяет разделить расходы и купить более просторное жилье.