«Выйдет в 2,5 раза дешевле»: В Госдуме предложили альтернативу ипотеке для покупки жилья

В Государственной думе предложили внедрить новый механизм покупки жилья с помощью стройсберкасс. Они могут не только помочь россиянам накопить на квартиру, но значительно, по сравнению с ипотекой, сэкономить. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.