III Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал новые награды

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В очередной день III Игр стран СНГ в Азербайджане узбекистанцы отличились в стендовой стрельбе, сообщает НОК.

Источник: Пресс-служба НОК Узбекистана

В состязаниях по стендовой стрельбе представители Узбекистана завоевали серебряную и бронзовую медали в различных дисциплинах.

говорится в сообщении

Серебро.

Бехруз Шарапов (скит, соло).

Бронза.

Азамат Каюмов (трап, соло).

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.

Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.

Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.