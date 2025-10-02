Помочь поверить в мечту: чем занимаются «Амбассадоры Профессионалитета»

2 октября исполняется 85 лет российской системе среднего профессионального образования (СПО). Многим колледжам и техникумам выйти на принципиально новый уровень помогло участие в федеральном проекте «Профессионалитет», который с этого года включен в нацпроект «Молодежь и дети». Обучение в них теперь максимально сфокусировано на практике, а юношей и девушек на единых днях открытых дверей встречают «Амбассадоры Профессионалитета». Это движение студентов, которые активно участвуют в мероприятиях программы и создают медиапродукты для ее информационного освещения. Амбассадоры делятся своим опытом с абитуриентами и помогают им определиться с выбором будущей профессии. Рассказываем, как ребята справляются с этой ответственной ролью.
Рабочие места гарантированы.
Сегодня в проекте «Профессионалитет» участвуют уже 1470 колледжей и техникумов, а также 2485 предприятий — будущих работодателей выпускников. Организации объединены в 506 отраслевых учебно-производственных кластеров и охватывают 24 ключевые сферы экономики — от машиностроения и металлургии до химии и информационных технологий. В следующем году, как сообщили в Минпросвещения РФ, откроются еще 95 таких кластеров.
«62% выпускников 9-х классов и четверть выпускников 11-х классов сегодня идут получать рабочие профессии. Благодаря программе “Профессионалитет” и тому, что у нас внедряется практико-ориентированное образование, ребята, конечно, получают совершенно другую подготовку», — отметил председатель правительства России Михаил Мишустин, общаясь 1 сентября со школьниками.
Партнерами «Профессионалитета» уже стали крупнейшие компании страны, такие как «Ростех», «Росатом», «СИБУР Холдинг», РЖД, «Газпром нефть» и другие. Их специалисты вместе с педагогами разрабатывают учебные программы, приглашают студентов на практику, обновляют оснащение мастерских и лабораторий в колледжах, предоставляя молодым специалистам возможность оттачивать навыки на новейшем производственном оборудовании. Ребята получают корпоративную стипендию, а после выпуска лучшим из них гарантированы рабочие места.
Пример для подражания.
Команды амбассадоров есть в каждом учебном заведении «Профессионалитета». Молодые люди снимают мотивационные видео и создают подкасты, проводят мастер-классы и экскурсии по колледжам, общаются с представителями различных отраслей и даже первыми лицами государства. В 2024 году в движении приняли участие более 4 тысяч студентов из 79 регионов страны.
Познакомимся с одним из амбассадоров — Степаном Фоминым из Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Он учится на четвертом курсе по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Общаясь с абитуриентами, молодой человек рассказывает, что на этот выбор во многом повлияла семейная традиция. У Фоминых сложилась целая династия. Дед был мастером электрических сетей, отвечал за техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию энергообъектов в своем районе. А затем его сменил отец Степана. Сам молодой человек уже во время обучения успел поработать на объектах электросетевого хозяйства компании «Россети Ленэнерго», проходил там практику. Школьникам он рассказывает, что искренне любит свою профессию, дарящую людям свет и тепло.
«Амбассадорство для меня — это возможность доказать значимость среднего профессионального образования и на собственном примере показать, какие перспективы открывает обучение», — признается Степан.
Сегодня юноша возглавляет команду амбассадоров в своем колледже. Недавно он представлял Ленинградскую область на форумах СПО в Москве и Калуге. Фомин также выступал экспертом на финальном этапе конкурса «Мастер года — 2024» и участвовал в Молодежном форуме «Амбассадоров Профессионалитета» в Грозном.
Бесценный опыт.
Выпускница Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа Алла Афонина из Великого Новгорода во время учебы стала одной из первых амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет». В 2022 году девушка вместе с командой провела около 30 классных часов в школах города и области и десятки мастер-классов. Пять раз она участвовала в дне открытых дверей в своем колледже.
Сейчас Алла работает лаборантом в производственной зерновой лаборатории. Она с удовольствием вспоминает, как выступала с докладом на пленарном заседании во время финала «Чемпионата высоких технологий», проходившего в Великом Новгороде. Интересным опытом стало и участие в пресс-конференции, посвященной Молодежному форуму «Амбассадоров Профессионалитета» в 2024 году.
«Для меня “Профессионалитет” — это не только про образование, но и про дружбу, помощь, взаимовыручку, становление каждого участника проекта высококлассным специалистом и личностью. Я очень рада, что была частью огромной семьи амбассадоров, я благодарна Новоаннинскому сельскохозяйственному колледжу за возможность проявить себя в федеральном проекте “Профессионалитет”», — поделилась Алла.
Пример Аллы вдохновил присоединиться к движению амбассадоров ее сестру Марину, которая в этом году поступила в Новоаннинский сельскохозяйственный колледж, чтобы стать ветеринаром.
Ступень к будущему.
Житель Белгородской области Илья Горбачев тоже считает участие в движении «Амбассадоры Профессионалитета» важным этапом своей жизни. За три года обучения специальности «Агрономия» Илья провел более сотни мастер-классов и профессиональных проб по своему направлению. По проекту «К вам едет “Профессионалитет”» его команда амбассадоров побывала в самых отдаленных точках региона. Ребята рассказывали о федеральном проекте и своей учебе в Корочанском сельскохозяйственном техникуме. Илью не раз награждали за активную наставническую и профориентационную работу.
«В октябре прошлого года я прошел отбор и принял участие в Молодежном форуме “Амбассадоров Профессионалитета”, который проходил в Грозном. Могу сказать, что это было одно из самых ярких событий года. Я получил огромное количество полезной информации, прокачал навыки, а главное — нашел друзей из самых разных уголков страны. Кроме того, проект дает возможность путешествовать. В качестве амбассадора я побывал в столице на выставке-форуме “Россия” на ВДНХ», — рассказал бывший студент.
Техникум Илья окончил прошлым летом и уже больше года работает в агрохолдинге «Зеленая долина». Освоил довольно редкую профессию — вермикультивирование: в лабораторных условиях выращивает дождевых червей и исследует их влияние на почву. Планы на будущее у молодого человека амбициозные.
«Я вижу себя управленцем в аграрной сфере, поскольку с детства мечтаю стать государственным служащим и хочу приносить пользу обществу. По федеральному проекту “Профессионалитет” я смог получить престижную профессию, прокачать навыки и компетенции, а главное — понять, что за сельским хозяйством стоит будущее», — заявил Илья Горбачев.
Напомним, что с 2025 года федеральный проект «Профессионалитет» входит в состав нового национального проекта «Молодежь и дети», главная цель которого — развитие системы образования, профессионального становления и самореализации подрастающего поколения. В кластерах «Профессионалитета» студенты учатся по индивидуальным карьерным траекториям. Подробнее об учебных программах федпроекта, а также о входящих в него учебных заведениях можно узнать на платформе ЯПРОФ.РФ. Там же есть информация о востребованных профессиях и перспективах трудоустройства для выпускников.