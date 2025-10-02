Помочь поверить в мечту: чем занимаются «Амбассадоры Профессионалитета»

Познакомимся с одним из амбассадоров — Степаном Фоминым из Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Он учится на четвертом курсе по специальности «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Общаясь с абитуриентами, молодой человек рассказывает, что на этот выбор во многом повлияла семейная традиция. У Фоминых сложилась целая династия. Дед был мастером электрических сетей, отвечал за техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию энергообъектов в своем районе. А затем его сменил отец Степана. Сам молодой человек уже во время обучения успел поработать на объектах электросетевого хозяйства компании «Россети Ленэнерго», проходил там практику. Школьникам он рассказывает, что искренне любит свою профессию, дарящую людям свет и тепло.