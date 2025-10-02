Парню, который пострадал в ДТП в Усть-Илимске, выплатили 350 тысяч рублей

Парню, который пострадал в ДТП в Усть-Илимске, выплатили компенсацию в размере 350 тысяч рублей. В августе 2024 года водитель автомобиля «Тойота Премио» при повороте налево на перекрестке не уступила дорогу 17-летнему мотоциклисту. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, он ехал по равнозначной дороге во встречном направлении.