В Татарстане создали регламент выплат для беременных студенток

В Татарстане разработан новый регламент, который регулирует порядок назначения единовременных выплат для беременных студенток. Проект приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Одним из ключевых аспектов регламента является сокращение времени ожидания. Заявители смогут подать заявление и получить результат предоставления госуслуги в течение 15 минут. Очередь для разных категорий получателей не предусмотрена, что должно ускорить процесс. Уведомление о назначении или отказе в выплате будет происходить в день принятия решения.
В регламенте также указаны основания для отказа в выплате. Среди них — несоответствие заявителя требованиям регламента, непредставление необходимых документов, наличие задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, представление неверно оформленных или содержащих недостоверные сведения документов, а также несоблюдение сроков подачи заявления.
Единовременная выплата будет предоставлена, если заявление вместе с необходимыми документами подано не ранее 12-й недели беременности и не позднее даты родов. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. Деньги предназначены для гражданок России, зарегистрированных в Татарстане и обучающихся по очной форме в образовательных организациях республики.
Напомним, в Татарстане единое пособие на детей получили 106 тысяч семей. На эти цели региональный Социальный фонд направил 15 миллиардов рублей.