Омичи не могут принимать звонки: в городе зафиксированы массовые сбои мобильной связи

Омичи не могут совершать голосовые вызовы из-за сбоев в сети.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска жалуются на серьезные перебои в работе сотовой связи. В соцсетях и городских пабликах все чаще появляются сообщения о том, что входящие звонки не проходят — абоненты слышат фразу «телефон выключен», хотя устройство включено и функционирует нормально.

По данным пользователей, проблема затронула сразу несколько районов: улицы Шебалдина и 11-й Линии, микрорайон 40 лет Октября, Старый Кировск, Нефтяники и Чкаловский посёлок. При этом исходящие вызовы работают, а качество связи даже на кнопочных телефонах остается крайне низким.

Многие омичи предположили, что сбои, очередной этап перенастройки систем передачи данных. Пока точные причины и сроки восстановления стабильной работы сети не называется.

