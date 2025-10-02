Омичи не могут принимать звонки: в городе зафиксированы массовые сбои мобильной связи

Жители Омска жалуются на серьезные перебои в работе сотовой связи. В соцсетях и городских пабликах все чаще появляются сообщения о том, что входящие звонки не проходят — абоненты слышат фразу «телефон выключен», хотя устройство включено и функционирует нормально.