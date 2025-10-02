Ричмонд
В Хабаровском крае могут добавить новые бесплатные прививки для жителей

Идёт обсуждение введения вакцины от менингококка и ВПЧ по ОМС.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае, как и по всей России, со временем могут расширить список бесплатных прививок, сообщает ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что в будущем гражданам могут начать ставить вакцину от менингококковой инфекции. «Абсолютно точно нужно расширить список. Есть ряд инфекций, которые необходимо вводить в календарь прививок, но всему своё время», — отметил он. Сейчас вакцина от менингококка создана и проходит клинические испытания.

Кроме того, депутат Госдумы Юлия Дрожжина предложила включить в национальный календарь вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) по ОМС. Вакцинация наиболее эффективна в возрасте 11−12 лет, снижает риск заражения и развития онкологических заболеваний и защищает окружающих. На данный момент прививка доступна по ОМС лишь в отдельных регионах, сообщает РИА Новости.

ВПЧ поражает кожу и слизистые человека, вызывая бородавки и кондиломы, а некоторые типы вируса могут провоцировать рак. Национальный календарь прививок составлен специалистами для защиты здоровья граждан и их окружения.