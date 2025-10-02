В Хабаровском крае могут добавить новые бесплатные прививки для жителей

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что в будущем гражданам могут начать ставить вакцину от менингококковой инфекции. «Абсолютно точно нужно расширить список. Есть ряд инфекций, которые необходимо вводить в календарь прививок, но всему своё время», — отметил он. Сейчас вакцина от менингококка создана и проходит клинические испытания.