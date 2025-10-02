Пространство жизни русской: выставку о «Войне и мире» открыли во Владивостоке

Во Владивостоке в Государственном объединенном музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева 30 сентября открылась выставка «Пятнадцать начал романа “Война и мир”». Открытие выставки приурочили к сессии «Музейные маршруты России», организованной совместно Министерством культуры РФ и Правительством Приморского края. Участниками сессии стали руководители и сотрудники ведущих музеев со всей страны.
Музей Льва Николаевича Толстого привез во Владивосток беспрецедентный материал — более 160 подлинных экспонатов. На выставке представлены рукописи, более ста лет не покидавшие место хранения в Москве. Невероятно видеть листы, исписанные убористым почерком, — это подлинные записи Льва Николаевича, тексты тогда ещё будущего романа, начертанные его рукой почти два века назад.
Здесь есть письмо отца Льва Николаевича, которое он написал в 1812 году, участвуя в войне с Наполеоном. Первые издания книги, письма, фотографии, картины, живопись, графика, личные вещи семьи Толстого. Рукописи, не вошедшие в роман, и варианты текстов с редакторской авторской правкой.
Роман Толстой писал семь лет. Выставка посвящена первой части пути — пятнадцати вариантам его начала.
В романе-эпопее Лев Николаевич описал русское общество той эпохи. «Задуманное Толстым повествование многомерно. И не только по времени — в нём описано пространство русской жизни, которое имело особые черты, но и было общим для всех русских людей», — первую экскурсию по экспозиции провела научный куратор выставки Наталья Павловна Великанова, кандидат филологических наук, заведующая отделом развития Государственного музея Льва Николаевича Толстого. «По воспитанию, привычкам Толстой был аристократом, — отмечает она, — он писал о князьях, но понимание того, что русский народ силен тем, что объединяется без различия рангов и сословий, всегда было в жизни Толстого, еще с той поры, когда он солдатом на бастионах Севастополя отстаивал свободу России».
Благодаря этой выставке у приморского зрителя появилась возможность соприкоснуться с движением мысли великого русского писателя в период рождения самого произведения.
«Пусть эта выставка сподвигнет наших гостей вернуться к замечательным и важным для русской культуры строкам романа о войне и мире, о жизни, любви и поиске истины», — такое пожелание высказал директор Музея Арсеньева Виктор Шалай.
Выставка «Пятнадцать начал романа “Война и мир”» открыта. Пройти по её залам, соприкоснуться с эпохой и романом можно до 16 января 2026 года.