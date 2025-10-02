Пространство жизни русской: выставку о «Войне и мире» открыли во Владивостоке

В романе-эпопее Лев Николаевич описал русское общество той эпохи. «Задуманное Толстым повествование многомерно. И не только по времени — в нём описано пространство русской жизни, которое имело особые черты, но и было общим для всех русских людей», — первую экскурсию по экспозиции провела научный куратор выставки Наталья Павловна Великанова, кандидат филологических наук, заведующая отделом развития Государственного музея Льва Николаевича Толстого. «По воспитанию, привычкам Толстой был аристократом, — отмечает она, — он писал о князьях, но понимание того, что русский народ силен тем, что объединяется без различия рангов и сословий, всегда было в жизни Толстого, еще с той поры, когда он солдатом на бастионах Севастополя отстаивал свободу России».