Александр Молоканов в третий раз возглавил Шербакульский район

1 октября 2025 года депутаты Совета Шербакульского района единогласно переизбрали Александра Молоканова на пост главы муниципалитета. Это уже его третий срок во главе района — ранее он был избран в сентябре 2024 года, а до этого возглавлял муниципалитет с 2015 года.