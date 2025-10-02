Ричмонд
Александр Молоканов в третий раз возглавил Шербакульский район

Кандидатуру единогласно поддержали депутаты местного совета.

Источник: Комсомольская правда

1 октября 2025 года депутаты Совета Шербакульского района единогласно переизбрали Александра Молоканова на пост главы муниципалитета. Это уже его третий срок во главе района — ранее он был избран в сентябре 2024 года, а до этого возглавлял муниципалитет с 2015 года.

Молоканов — уроженец Шербакульского района. До возвращения на родину десять лет назад он руководил Русско-Полянским районом. С момента своего первого назначения в Шербакуле он зарекомендовал себя как инициативный и прагматичный руководитель, активно вовлеченный в развитие инфраструктуры, социальной сферы и местного самоуправления.

С началом нового срока Александр Молоканов заявил о намерении продолжить реализацию ключевых проектов по модернизации района, укреплению экономики и поддержке сельских инициатив. Его переизбрание стало подтверждением доверия как со стороны депутатского корпуса, так и местного сообщества.

