Александр Молоканов в третий раз возглавил Шербакульский район

1 октября 2025 года депутаты Совета Шербакульского района единогласно переизбрали Александра Молоканова на пост главы муниципалитета. Это уже его третий срок во главе района — ранее он был избран в сентябре 2024 года, а до этого возглавлял муниципалитет с 2015 года.
Молоканов — уроженец Шербакульского района. До возвращения на родину десять лет назад он руководил Русско-Полянским районом. С момента своего первого назначения в Шербакуле он зарекомендовал себя как инициативный и прагматичный руководитель, активно вовлеченный в развитие инфраструктуры, социальной сферы и местного самоуправления.
С началом нового срока Александр Молоканов заявил о намерении продолжить реализацию ключевых проектов по модернизации района, укреплению экономики и поддержке сельских инициатив. Его переизбрание стало подтверждением доверия как со стороны депутатского корпуса, так и местного сообщества.
