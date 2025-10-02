В Минске санслужба приостановила работу популярного кафе

Так, минчанка в популярной соцсети разместила видео с жалобой на управляющего популярным кафе. Девушка возмутилась условиями, в которых готовится еда, и подчеркнула: «хозяин в одной куртке и арбузы тягает, и тесто замешивает». Еще горожанка пожаловалась на то, что владелец кафе не выплатил оговоренную сумму за выполненную работу, допускал фривольности по отношению к ней.