В Минске санслужба приостановила работу популярного кафе

В Минске после резонансного видео в TikTok, санслужба проверила кафе и приостановила его работу, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, минчанка в популярной соцсети разместила видео с жалобой на управляющего популярным кафе. Девушка возмутилась условиями, в которых готовится еда, и подчеркнула: «хозяин в одной куртке и арбузы тягает, и тесто замешивает». Еще горожанка пожаловалась на то, что владелец кафе не выплатил оговоренную сумму за выполненную работу, допускал фривольности по отношению к ней.
Журналисты обратили внимание и на оценки заведения от других посетителей в интернете, среди которых оказалось немало критики.
Заведение на проспекте Партизанском, 99, проверили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. Были установлены нарушения санитарного содержания и проведения уборки, в том числе по мойке и дезинфекции производственных помещений, оборудования и инвентаря. Выявилось, что сотрудники не соблюдают правила личной гигиены, нашлись продукты без документов, которые бы подтверждали их качество и безопасность, нарушались условия хранения.
Врачи-гигиенисты сказали владельцу изъять из обращения продукты негарантированного качества. Также было решено приостановить работу кафе с 1 октября до устранения нарушений. В отношении директора начали административный процесс.
— Субъекту хозяйствования указано на неукоснительное выполнение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — прокомментировали в санслужбе.
А, чтобы получить невыплаченную за работы сумму минчанке предстоит обратиться в суд.
Тем временем Мингорисполком планирует повысить зарплаты медработников: «2100 рублей — это не предел».
А еще мы писали, что два белорусских банка сообщили о комиссии за зачисление денег для физлиц.