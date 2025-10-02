Жуткое ЧП в уфимской «двушке»: инвалид оказался на грани жизни и смерти

Вчера вечером, 1 октября, в многоквартирном доме по улице Ульяновых в Уфе произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, в двухкомнатной квартире на площади пяти квадратных метров загорелась дощатая входная группа.
Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание. Из опасной зоны по лестничным маршам был спасен 44-летний мужчина с инвалидностью. После осмотра его с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали в больницу.
Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливает дознаватель МЧС.
Ведомство напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не оставлять непотушенные сигареты, своевременно отключать гаджеты от зарядки, следить за состоянием электропроводки и устанавливать пожарные извещатели.
По оперативным данным, за прошедшие сутки в Башкирии было потушено 18 пожаров, для ликвидации последствий ДТП огнеборцы привлекались три раза. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
