Две больницы в Нижнем Новгороде ввели масочный режим

Носить маски в этих медучреждениях придется как сотрудникам, так и пациентам.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде областная больница им. Семашко и онкоцентр ввели масочный режим ограничили посещение пациентов. Всему виной — рост заболеваемости ОРВИ среди нижегородцев, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Носить маски в этих медучреждениях придется как сотрудникам, так и пациентам. А посещать больных, кроме тяжелых, также нельзя. В онкоцентре родственники и ухаживающие допускаются в клиническое отделение только по согласованию с руководителем стационара.

Всех пациентов с признаками ОРВИ намерены проверить на грипп и коронавирус. Если диагноз подвердиться, то пациента направят в инфекционную больницу или изолируют.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как защитить себя от простуды и укрепить иммунитет, а также о том, почему не стоит бояться делать прививку.