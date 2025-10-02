Две больницы в Нижнем Новгороде ввели масочный режим

В Нижнем Новгороде областная больница им. Семашко и онкоцентр ввели масочный режим ограничили посещение пациентов. Всему виной — рост заболеваемости ОРВИ среди нижегородцев, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Носить маски в этих медучреждениях придется как сотрудникам, так и пациентам. А посещать больных, кроме тяжелых, также нельзя. В онкоцентре родственники и ухаживающие допускаются в клиническое отделение только по согласованию с руководителем стационара.
Всех пациентов с признаками ОРВИ намерены проверить на грипп и коронавирус. Если диагноз подвердиться, то пациента направят в инфекционную больницу или изолируют.
