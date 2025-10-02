В США произошла вспышка уклоняющегося от иммунной системы штамма Covid

В США зафиксирована вспышка нового штамма коронавируса «Стратус», который может уклоняться от иммунной системы из-за уникальных мутаций, пишет New York Post со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.
«Девятнадцать штатов сообщают о “высоком” или “очень высоком” уровне вируса, причем лидируют Невада, Юта, Коннектикут и Делавэр», — говорится в материале.
Уточняется, что «Стратус» является гибридом двух штаммов «Омикрона». Чаще всего он проявляется в легкой форме, вызывая лишь першение и боль в горле, а также охриплость голоса. По словам медиков, некоторые пациенты путают его с аллергией.
Несмотря на то, что большинство переносят вирус в легкой форме, он все-таки пока не очень предсказуем. Экспертов удивляет то, что новый штамм превзошел «Нимбус», который обладает навыками «связывания с клетками человека» — из-за чего быстро распространяется.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о начале эпидемиологического сезона по гриппу в России.