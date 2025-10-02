В Воронеже отопление включили в четверти жилых домов

В управлении ЖКХ и районных управах начинают работать специальные телефонные линии по вопросам отопления. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, в пятницу — с 9.00 до 16.45. Перерыв — с 13.00 до 13.45.