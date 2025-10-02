В Воронеже отопление включили в четверти жилых домов

Это составляет 23% от общего числа. Всего, напомним, в региональном центре насчитывается 4733 многоэтажки.
Специалисты напоминают, что сложный технологический процесс может занимать до двух недель, так что на то, чтобы тепло стало везде, потребуется время.
Подача тепла в социальные объекты началась на два дня раньше — 29 сентября. По данным на 18.00 среды, тепло пустили в 171 из 211 детсадов (81%), 116 из 144 школ (81%) и 101 из 154 лечебных учреждений (66%).
В управлении ЖКХ и районных управах начинают работать специальные телефонные линии по вопросам отопления. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, в пятницу — с 9.00 до 16.45. Перерыв — с 13.00 до 13.45.
управление ЖКХ: 228−33−75;
Коминтерновский район: 206−76−96;
Советский район: 225−71−01;
Железнодорожный район: 223−04−86;
Центральный район: 259−76−63, 259−76−51;
Ленинский район: 206−91−52;
Левобережный район: 249−09−71.