Участников фестиваля «Наука 0+» научат проверять качество воды

Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль пройдет здесь 10−12 октября и будет включать интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы. Количество площадок в Москве превысит 100 локаций.