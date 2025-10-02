Участников фестиваля «Наука 0+» научат проверять качество воды

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Гости международного фестиваля «Наука 0+», который пройдет в Москве 10−12 октября, смогут научиться самостоятельно проверять качество воды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
Тематическая площадка фестиваля, получившая название «Вселенная устойчивого развития», откроется 11 октября в Российском университете дружбы народов (РУДН). Посетителей ждут мастер-классы, лекции ученых, викторины и другие форматы активностей в рамках трех треков «Биосфера», «Общество» и «Экономика, политика, право, партнерства».
«Гости площадки научатся проверять качество воды, оказывать первую помощь, собирать лекарственные капсулы и выбирать устойчивые решения для бизнеса. Эксперты университета расскажут им, как справиться с загрязнением океана и вырастить растение в космосе. Кроме этого, посетители совершат VR-путешествие и узнают, как использовать искусственный интеллект в науке», — сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.
Участники площадки «Наука 0+» в РУДН также смогут больше узнать о целях устойчивого развития (ЦУР) ООН.
«Повестка целей устойчивого развития — неотъемлемая часть научно-образовательной ДНК РУДН. Один из ключевых приоритетов нашего вуза — это подготовка профессионалов, способных транслировать и внедрять ESG-практики как на корпоративном и национальном, так и на глобальном уровнях. Команда РУДН создает уникальную рабочую платформу для обмена опытом среди ученых, лидеров компаний и экспертов в области устойчивого развития. 11 октября в РУДН мы открываем двери для неравнодушных исследователей, готовых менять мир к лучшему, чувствовать новые тенденции и действовать», — отметила директор Центра устойчивого развития Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Мария Жукова, чьи слова приводит пресс-служба проекта.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами «Наука 0+» выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль пройдет здесь 10−12 октября и будет включать интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы. Количество площадок в Москве превысит 100 локаций.
Главная тема фестиваля в 2025 году — «Твоя квантовая Вселенная» — соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Генеральные партнеры события — ГК «Фармэко» и «Эн+». Интеллектуальный партнер — госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер — «Сбер». Организационные партнеры — Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства «В центре науки».
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.