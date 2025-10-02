Ричмонд
6-летняя девочка, которую вместе с мамой сбила «Приора», находится в реанимации

Пострадавшая в ДТП в Туймазах 6-летняя девочка находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что шестилетняя девочка, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии в Туймазах, находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Чиновник взял ситуацию на личный контроль.

ДТП произошло вчера вечером в городе Туймазы. Под колесами автомобиля оказались девочка и ее мать, которая скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Ребенка доставили в Туймазинскую центральную районную больницу. Для оказания специализированной помощи к пациентке из Уфы выехали врачи Республиканской детской клинической больницы. Реаниматолог и нейрохирург провели очные консультации на месте, дали рекомендации и скорректировали схему лечения.

