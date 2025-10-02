Магнитная буря не ослабевает более 50 часов: ученые объяснили причину аномалии

Сотрудники Института космических исследований РАН сообщают, что магнитная буря продолжается уже третьи сутки. По состоянию на начало дня 2 октября отсутствуют признаки стабилизации геомагнитной обстановки.
Магнитный шторм, начавшийся утром во вторник длится уже более 50 часов. Уровень бури колеблется в диапазоне G1-G3, что соответствует среднему уровню с отдельными сильными пиками активности.
Основной причиной возмущенного состояния магнитосферы остается исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится на отметке 700−800 км/с с отдельными пиками до 900 км/с. Для сравнения, нормальными считаются значения 300−450 км/с. По данным ученых, такая скорость поддерживается сочетанием двух факторов: повышенной вспышечной активностью и воздействием крупной корональной дыры, в зону влияния которой Земля вошла ночью.
К позитивным аспектам ситуации относят то, что вспышечная активность пока не превышает уровень M-класса, который примерно на порядок слабее вспышек высшей категории X. Специалисты отмечают, что магнитосфера Земли стабилизировалась в состоянии непрерывной бури среднего уровня, что в текущих условиях может считаться оптимальным вариантом.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле значительно выросла вероятность возникновения полярных сияний. Все из-за необычной активности Солнца.