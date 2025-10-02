Магнитная буря не ослабевает более 50 часов: ученые объяснили причину аномалии

К позитивным аспектам ситуации относят то, что вспышечная активность пока не превышает уровень M-класса, который примерно на порядок слабее вспышек высшей категории X. Специалисты отмечают, что магнитосфера Земли стабилизировалась в состоянии непрерывной бури среднего уровня, что в текущих условиях может считаться оптимальным вариантом.