В Иркутске сохраняется рост заболеваемости ОРВИ среди детей. На заседании в администрации обсудили текущую ситуацию с заболеваниями. Заболеваемость наиболее высока у малышей до двух лет, а также у школьников в возрасте от 7 до 14 лет.