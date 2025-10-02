Ричмонд
В Иркутске сохраняется рост заболеваемости ОРВИ среди детей

Прирост наиболее высок у малышей до двух лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сохраняется рост заболеваемости ОРВИ среди детей. На заседании в администрации обсудили текущую ситуацию с заболеваниями. Заболеваемость наиболее высока у малышей до двух лет, а также у школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

— По сравнению с прошлым годом, общий уровень заболеваемости среди всего населения снизился на 6%, а среди детей — на 15%, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации.

В школах и детских садах проводятся «утренние фильтры» для выявления заболевших детей и сотрудников. Также в целях профилактики можно сделать прививку от гриппа, стоит проветривать помещения и регулярно мыть руки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске лечат кота, который пострадал при хлопке газа в жилом доме.