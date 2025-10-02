В Госдуме предложили наказывать управляющие компании: вот за что может последовать крупный штраф

В Госдуме предложили наказывать управляющие компании. Оказалось, что вывешивание списков должников за ЖКУ является незаконным, поэтому управляющая компания может нарваться на крупный штраф. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на слова депутата Сергея Колунова. Парламентарий отметил, что штрафные санкции могут достигать 700 тысяч рублей.
«На сегодняшний день вывешивание списков должников за ЖКУ с указанием их персональных данных в подъезде без получения на то согласия является противозаконным», — говорится в сообщении от депутата.
Также депутат указал, что некоторые управляющие компании считают, что если не укажут в «позорном списке» ФИО плательщика, то смогут обезопасить себя. Но вывешивание на всеобщее обозрение списка с номером квартиры и суммой долга тоже является незаконным и попадает под статью 13.11 КоАП РФ.
