В Госдуме предложили наказывать управляющие компании: вот за что может последовать крупный штраф

Также депутат указал, что некоторые управляющие компании считают, что если не укажут в «позорном списке» ФИО плательщика, то смогут обезопасить себя. Но вывешивание на всеобщее обозрение списка с номером квартиры и суммой долга тоже является незаконным и попадает под статью 13.11 КоАП РФ.