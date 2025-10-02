Ждем вспышки на Солнце: насколько сильной будет магнитная буря 3 октября

По данным ученых, в остальные дни октября не прогнозируется сильных магнитных бурь. С 3 по 5 октября магнитосфера еще будет возбужденная и продержится на уровне 4 баллов по Кр-индексу. Однако с 7 по 11 октября геомагнитная обстановка успокоится и будет варьироваться от двух до трех баллов. Особенно спокойной станет вторая половина месяца — уровень будет колебаться от двух до трех баллов. Лишь 26 октября уровень магнитосферы поднимется до 4 уровня.