Магнитная буря на Земле продолжается третий день

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Магнитная буря продолжается на Земле третьи сутки, ее мощность большую часть времени находится на среднем уровне. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Магнитная буря продолжается третьи сутки на фоне экстремально высоких скоростей солнечного ветра.. Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов. Буря держится в диапазоне G1-G3, то есть большую часть времени находится на среднем уровне с отдельными сильными пиками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на начало дня отсутствуют какие-либо позитивные новости по стабилизации обстановки. «Основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, как уже отмечалось накануне, является исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится около красной “экстремально высокой” границы в районе 700−800 км/с, а временами показывает отдельные пики в 900 км/с.. Исходя из наблюдаемых параметров солнечной плазмы, в настоящее время высокая скорость ветра поддерживается сразу двумя внешними факторами: повышенной вспышечной активностью и воздействием на Землю со стороны крупной корональной дыры. В зону действия последней планета вошла сегодня ночью», — уточняется в сообщении.
По словам специалистов, если в ближайшее время не произойдет крупных вспышек или прямых ударов плазмы, «то есть шанс, что видимые “невооруженным глазом” признаки улучшения геомагнитной обстановки появятся уже в течение 1−2 суток».