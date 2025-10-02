Магнитная буря на Земле продолжается третий день

Отмечается, что по состоянию на начало дня отсутствуют какие-либо позитивные новости по стабилизации обстановки. «Основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, как уже отмечалось накануне, является исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая стабильно держится около красной “экстремально высокой” границы в районе 700−800 км/с, а временами показывает отдельные пики в 900 км/с.. Исходя из наблюдаемых параметров солнечной плазмы, в настоящее время высокая скорость ветра поддерживается сразу двумя внешними факторами: повышенной вспышечной активностью и воздействием на Землю со стороны крупной корональной дыры. В зону действия последней планета вошла сегодня ночью», — уточняется в сообщении.