Создана технология повышения прочности аэрокосмической техники лазером

Как рассказали в Самарском университете, эксперименты проводились на установке с неодимовым лазером, производящим мощные наносекундные импульсы с различной плотностью энергии. Ученые исследовали поверхность исходных и обработанных лазерным излучением образцов, применяя растровый электронный микроскоп и оптический профилометр, измеряющий шероховатость поверхности. В результате удалось установить, что эффект упрочнения металла достигается за счет механической деформации, которую производит ударная волна от лазерного импульса. На поверхности образца появляются микровпадины, при этом в приповерхностном слое образуются сжимающие напряжения, которые и делают материал более прочным. В ходе исследования ученые получили практические результаты лазерного ударного упрочнения меди и алюминиевого сплава при различных плотностях энергии и при наличии и отсутствии защитного покрытия на материалах.