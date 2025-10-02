Ученые заявили сразу о двух сильных вспышках на Солнце — что ждать белорусам

Ученые сообщили о двух сильных вспышках, произошедших на Солнце. Подробнее белорусам и другим жителям Земли о космической погоде рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Так, на Солнце 1 октября зафиксированы две вспышки, превысившие порог «сильных». Первая вспышка фиксировалась около 05.00 утра по минскому времени, а вторая произошла примерно в 20.00 часов.
Кроме того, в среду на Солнце был ряд более слабых вспышек класса С.
Все эти события «подпитывают» происходящие на Земле под влиянием солнечной активности магнитные бури.
Как ожидается, затянувшаяся магнитная буря, по оценке ученых, продлится минимум до начала следующей недели.
Ранее ученые объявили о затянувшемся геомагнитном шторме на Земле: «Длится 30 часов и не прекращается».
