Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следствие попросило суд об аресте экс-депутата Мосгордумы Круглова

СК: следствие попросит суд об аресте экс-депутата Мосгордумы Круглова.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следствие попросит суд об аресте экс-депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице.

По данным правоохранителей, фигурант в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВC РФ против мирного населения Украины.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Фигурант в ходе допроса вину не признал.