Следствие попросило суд об аресте экс-депутата Мосгордумы Круглова

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следствие попросит суд об аресте экс-депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Максима Круглова, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице.
По данным правоохранителей, фигурант в апреле 2022 года публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВC РФ против мирного населения Украины.
«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Фигурант в ходе допроса вину не признал.