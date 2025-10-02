В Москве прошел форум школьного туризма

Большой популярностью пользовалась зона семейных развлечений, где в уникальном арктическом модуле проходили тематические лекции и занятия. Там же разместили красочные интерактивные фотозоны. Кроме того, ребята и их родители могли узнать о начале отбора в московскую молодежную экспедицию в Африку «Шесть лет — шесть вулканов».