В Москве прошел форум школьного туризма

Он стал финальным мероприятием проекта «Маршрут построен».

Форум школьного туризма состоялся 27 сентября в московском природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

На форуме, ставшем финальным мероприятием проекта «Маршрут построен», подвели итоги экспедиционной работы предыдущего учебного года и открыли новый сезон. Всего было организовано три трека — культурный, природный и спортивный.

Гости занимались спортивным ориентированием, попробовали свои силы в скалолазании на специально оборудованном скалодроме и преодолевали короткую пешую дистанцию. Кроме того, для них подготовили в том числе викторины, мастер-классы, военно-исторические реконструкции.

Большой популярностью пользовалась зона семейных развлечений, где в уникальном арктическом модуле проходили тематические лекции и занятия. Там же разместили красочные интерактивные фотозоны. Кроме того, ребята и их родители могли узнать о начале отбора в московскую молодежную экспедицию в Африку «Шесть лет — шесть вулканов».

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.