На Кубани пройдет международная конференция по информационной безопасности

Шестая международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC-2025 состоится 23−24 октября в Краснодарском крае в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информатизации и связи региона.
На мероприятии эксперты обсудят ключевые аспекты международного взаимодействия в условиях повышенных рисков кибератак, а также законодательные инициативы, импортозамещение и обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры. Участников ждут панельные дискуссии, круглые столы и презентация решений в сфере информационных технологий и кибербезопасности. Также состоится одно из самых значимых соревнований по практической информационной безопасности — Kuban CTF-2025.
«Проведение Kuban CSC-2025 подчеркивает высокую значимость международного сотрудничества в сфере информационной безопасности. В условиях непростой геополитической обстановки вопросы кибербезопасности приобретают первостепенное значение для всех стран и требуют скоординированных, стратегических решений на глобальном уровне», — подчеркнул руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.