Shot: Мать детей Павла Дурова Ирина Болгар продала квартиру в Санкт-Петербурге

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова, Ирина Болгар, которая называет себя матерью его троих детей, продала квартиру в Санкт-Петербурге после долгого поиска покупателя. Об этом сообщает Shot.
По информации источников, объект находился в продаже почти год. Сделка завершилась по цене около 15,5 миллиона рублей, что на 2,5 миллиона меньше первоначальной стоимости. Квартира площадью 96,2 квадратных метра расположена на Васильевском острове.
Telegram-канал отмечает, что низкий интерес к объекту объясняется устаревшим ремонтом и наличием трех собственников — помимо Болгар, долями владели ее сестра и сводный брат. За время экспозиции цена снижалась трижды.
Ранее певица София Ротару спустя пять лет неудачных попыток смогла продать квартиру в Москве за 65 миллионов рублей. О том, что Ротару переписала свою квартиру в Москве на сына, стало известно в ноябре 2024 года. Позже эту квартиру сняли с продажи. Несмотря на то что объект активно просматривало множество потенциальных покупателей, никто так и не захотел его приобрести.